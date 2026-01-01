Урсула фон дер Лайен и Нарендра Моди
Урсула фон дер Лайен и Нарендра Моди / БТА

Европейският съюз и Индия постигнаха търговско споразумение, заявиха днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и индийският премиер Нарендра Моди, цитирани от световните агенции.

„Европа и Индия днес пишат история. Сключихме най-голямата от всички сделки. Създадохме зона за свободна търговия с два милиарда души, като и двете страни ще извлекат ползи“, написа Фон дер Лайен в "Екс".

Нарендра Моди също обяви, че страната е постигнала споразумение за свободна търговия с ЕС. Той каза, че Индия и Европейският съюз са стигнали до споразумение за свободна търговия с цел задълбочаване на икономическите и стратегическите си връзки.

Индия и ЕС постигнаха споразумение за свободна търговия. Премиерът Нарендра Моди заяви във вторник, че Индия и Европейският съюз са постигнали споразумение за свободна търговия, за да задълбочат икономическите и стратегическите си отношения.

Споразумението беше финализирано след почти две десетилетия преговори.

„Това споразумение ще донесе големи възможности за хората в Индия и Европа. То представлява 25% от световния брутен вътрешен продукт и една трета от световната търговия“, каза Моди.

По силата на споразумението Индия ще намали постепенно митата върху вносните автомобили от 110% до 10%, а митата върху автомобилните части ще бъдат премахнати след 5 до 10 години, съобщи Европейската комисия. Митата върху машините, химикалите и фармацевтичните продукти също ще бъдат „в по-голямата си част премахнати“, посочи тя.

Налозите върху някои селскостопански продукти от ЕС също ще бъдат значително понижени. Митата върху виното ще бъдат намалени от 150% на 75%, а 40-процентната ставка върху зехтина ще бъде премахната.

Някои селскостопански продукти, включително говеждо, пилешко месо, ориз и захар, са изключени от споразумението и стандартите на ЕС ще продължат да се прилагат за всички индийски вносни стоки, посочи Комисията.

Споразумението ще трябва да бъде официално одобрено от държавите от ЕС, както и от Европейския парламент, преди да може да влезе в сила.

Сделката е сключена в момент, когато Вашингтон налага високи мита както на Индия, така и на ЕС, като с това нарушава установените търговски потоци и подтиква големите икономики да търсят алтернативни партньорства.

Индия увеличи усилията да диверсифицира пазарите за износа си като част от по-широка стратегия за компенсиране на въздействието от по-високите американски мита. Митата включват допълнителна такса от 25% върху индийските стоки заради продължаващите покупки на намален по цена руски петрол, с което общите мита, наложени от Съединените щати върху техния съюзник, достигат 50%.

Сделката дава на ЕС разширен достъп до една от най-бързо растящите големи икономики в света, като помага на европейските износители и инвеститори да намалят зависимостта си от по-нестабилни пазари.

За периода 2024-2025 г. двустранната търговия между Индия и ЕС възлиза на 136,5 милиарда долара. Двете страни се надяват да увеличат сумата до около 200 милиарда долара до 2030 г., заявиха представители на индийското Министерство на търговията.

 

Любомир Мартинов, Анелия Пенкова/БТА
