Американският технологичен гигант Microsoft ще инвестира 17,5 милиарда долара в Индия.

Това е „най-голямата инвестиция, която компанията е правила някога в Азия“, обяви ръководителят на компанията Сатя Надела в X.

Премиерът: Meta има интерес да инвестира в България

„За да подкрепи амбициите на страната, Microsoft се ангажира да инвестира 17,5 милиарда долара – най-голямата ни инвестиция в Азия досега – за да допринесе за изграждането на инфраструктурата, уменията и суверенните способности, необходими за бъдеще, в което изкуственият интелект ще бъде приоритет за Индия“, написа Сатя Надела в X, без да дава повече подробности.