Германският външен министър Йохан Вадефул има за цел да задълбочи сътрудничеството с ключови държави от Залива, за да се гарантира сигурността на морските пътища и да се води борба с дестабилизиращата политика на Иран, предаде ДПА.

Хутите, които са признати за терористична организация, заплашват не само Израел, но и свободното движение на стоки в Червено море, заяви германският министър в кулоарите на консултациите между външните министри на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), които се провеждат в Кувейт. Това засяга както държавите от Персийския залив, така и Европа, каза Вадефул.

Затова Вадефул призова за действия, които да сложат край на хутите. По време на дискусията с представители на ССЗ в неделя вечерта той заяви, че има общо разбиране за необходимостта не само да се справят със симптомите, но и да се преодолеят основните причини. Те, според него, се крият в Иран, който използва хутите, за да оказва дестабилизиращо влияние в региона.

Има съвпадение на интересите с много държави в региона. В този контекст "разработването на съвместни политически подходи сега е от решаващо значение", заяви германският министър.

Днес Вадефул се срещна с колегата си от Кувейт Абдула Али Ал Яхия.

Основан през 1981 г., ССЗ включва Обединените арабски емирства, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Саудитска Арабия. Неговите цели са сътрудничество в областта на външната политика и политиката на сигурност.

На първата среща на върха на лидерите на ЕС и ССЗ през 2024 г. в Брюксел беше решено да се задълбочи сътрудничеството.

Кувейт в момента председателства ССЗ.