phivolcs_dost: #EarthquakePH #EarthquakeDavaoDeOro#iFelt_DavaoDeOroEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 07 March 2023 - 04:47 PM

Magnitude = 5.9

Depth = 011 km

Location = 07.25°N, 126.11°E - 033 km S 05° W of New Bataan (Davao De Oro)



… pic.twitter.com/zQJHr7MXrs