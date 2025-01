Редица знаменитости загубиха домовете си при бушуващия пожар в Лос Анджелис, който достигна и до историческия квартал Холивуд.

Британското издание Daily Mail съобщи, че домовете на редица знаменитости са били изпепелени. Сред звездите, които загубиха къщите си в пожара са: Антъни Хопкинс, Джон Гудман, Юджийн Леви, Адам Броуди, Ана Фарис и Парис Хилтън.

Paris Hilton's Malibu waterfront home was destroyed in the Pacific Palisades and Malibu wildfires. Not her main residence, she shared prayers on Instagram and urged her 26M+ followers to support relief efforts. #LosAngelesFire #MalibuFires pic.twitter.com/Vjp3AHBveI