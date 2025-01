Калифорнийските пожарникари продължават да се борят с горските пожари, които обхванаха района на Лос Анджелис. Заради огнената стихия десетки хора напуснаха домовете си и това причини огромни задръствания по магистралите, предаде Асошиейтед прес.

Пожарът, избухнал късно снощи (7 януари) близо до природен резерват в района на мегаполиса, се разпространи толкова бързо, че се наложи персоналът на дом за възрастни хора да евакуира спешно обитателите му, сред които имаше и мъж на 102 години. В евакуацията се включиха линейки и автобуси.

Друг пожар, започнал часове по-рано, обхвана престижния квартал "Пасифик Палисейдс" в Лос Анджелис, в който има имения на редица знаменитости. В трескаво бързане да се спасят от пламъците десетки хора изоставиха автомобилите си на улицата и избягаха пеша, мъкнейки куфари.

Absolute devastation here on Pacific Coast Highway north of sunset on the #palisadesfire pic.twitter.com/8kViLE1rbm