Пожарникари се борят рано тази сутрин с пожар в ниска растителност в Малибу, в американския щат Калифорния, в близост до университета „Пепърдайн“, който предизвика евакуация, предаде Асошиейтед прес.

Засега не е известно как е пламнал пожарът, наречен „Франклин“, но по данни на окръжната противопожарна служба на Лос Анджелис са изгорели най-малко 40 хектара и са застрашени постройки, съобщава телевизия Кей Ти Ел Ей Ти Ви.

Прогнозите са вятърът от север и североизток да се усили до 48-64 км/ч, като се очакват пориви до 105 км/ч, съобщиха от Националната метеорологична служба в Лос Анджелис в социалната мрежа „Екс“.

Santa Ana winds accelerated the #FranklinFire overnight, prompting closure of Malibu canyon and evacuation of residents from their multimillion dollar homes.



