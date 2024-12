Петдесет и шест души загинаха след сблъсъци по време на футболен мач в Гвинея.

Насилието е избухнало по време на финала на турнир в чест на военния лидер на страната Мамади Думбуя на стадиона в град Нзерекоре.

Някои фенове са започнали да хвърлят камъни, което е предизвикало паника и масов бой, се казва в изявлението на правителството. То добави, че по случая е започнало разследване.

Tragedy strikes in #Guinea as crowd crush at a soccer match leaves at least 56 dead and many injured.



The chaos erupted after a contested referee decision, with fans storming the pitch. pic.twitter.com/P6DDcJS1sn