Кралят на Норвегия Хокон Осми е откарал съпругата си, кралица Мете-Марит в болница днес, само няколко часа след полагането на клетва от негова страна, предаде Франс прес, като се позова на норвежки медии.

Снимки в норвежките медии показват 53-годишната кралица, която все още се възстановява след трансплантация на бял дроб, да слиза от автомобил, управляван лично от краля, пред Националната болница в Осло. Според агенция НТВ по-късно Хокон Осми е бил видян да напуска болницата, но кралицата не е била с него.

БГНЕС

Мете-Марит страда от нелечимо белодробно заболяване, заради което на 17 юни ѝ беше направена белодробна.

„Не е необичайно след трансплантация на бял дроб да възникнат усложнения. Кралицата е имала усложнения на няколко пъти след операцията, включително и днес“, заяви лекарят Аре Холм от болницата. „Поради това тя трябва да остане под наблюдение през целия ден“, добави той.

Вчера кралицата беше видяна по време на пренасянето на ковчега на крал Харалд Пети, починал в петък на 89-годишна възраст. По-късно тя се появи заедно с кралското семейство пред кралския двореца в Осло, за да види цветята, оставени там от норвежците след смъртта на краля.

Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес. Това е институционална процедура, която символизира ограничаването на правомощията на монарха, постановено в конституцията на страната.