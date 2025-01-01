Миналата вечер бомба е избухнала и е унищожила колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, без да има жертви, съобщи в Х предаването „Report“, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI.

Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим, според същия източник.

„Силата на експлозията е била толкова мощна, че би могла да убие някого, ако в този момент е минавал оттам“, уточни „Report“, добавяйки, че е започнато разследване.

Експлозията предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии, предаде АФП.

Лидерът на ултраконсервативното правителство Джорджа Мелони изрази „пълната си солидарност“ с журналиста и „решително осъди този сериозен акт на заплаха“.

„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме“, добави тя.

Предаването Report „направи история в областта на разследващата журналистика по телевизията“, пише тя на своя уебсайт.

„Сигфридо Ранучи и екипът на Report отново са на преден план с разследвания и задълбочени анализи на политиката, икономиката и обществото“, добави Мелони.

В класацията на Репортери без граници (RSF) за 2025 г. за свободата на пресата Италия заема незавидното 49-о място.