Миналата вечер бомба е избухнала и е унищожила колата на Сигфридо Ранучи, известен италиански журналист, без да има жертви, съобщи в Х предаването „Report“, което той води по третия канал на обществената телевизия RAI.
Колата на дъщеря му и фасадата на къщата му също са били повредени от експлозията, която е станала на около 20 километра южно от Рим, според същия източник.
„Силата на експлозията е била толкова мощна, че би могла да убие някого, ако в този момент е минавал оттам“, уточни „Report“, добавяйки, че е започнато разследване.
Експлозията предизвика вълна от осъдителни реакции от страна на много политици от всички партии, предаде АФП.
A car bomb in central Rome targeted RAI journalist Sigfrido Ranucci.— TheCommonVoice (@MaxRumbleX) October 17, 2025
The man who’s been exposing Italy’s mafia ties, corrupt politicians, and dirty corporations.
His daughter walked by minutes before it exploded. This is what happens when truth threatens power.
Journalism in… pic.twitter.com/9ojmk9lHUT
Лидерът на ултраконсервативното правителство Джорджа Мелони изрази „пълната си солидарност“ с журналиста и „решително осъди този сериозен акт на заплаха“.
„Свободата и независимостта на информацията са ценности на нашата демокрация, от които не можем да се откажем и които ще продължим да защитаваме“, добави тя.
Предаването Report „направи история в областта на разследващата журналистика по телевизията“, пише тя на своя уебсайт.
„Сигфридо Ранучи и екипът на Report отново са на преден план с разследвания и задълбочени анализи на политиката, икономиката и обществото“, добави Мелони.
В класацията на Репортери без граници (RSF) за 2025 г. за свободата на пресата Италия заема незавидното 49-о място.