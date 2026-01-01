Почти 250 души са в неизвестност и има опасения, че са загинали, след като лодка, превозваща бежанци рохинги и граждани на Бангладеш, се е преобърнала в Андаманско море, съобщиха ООН и миграционни агенции.

„Траулерът, който е отплавал от Текнаф в южен Бангладеш и е бил на път за Малайзия, вероятно е потънал поради силни ветрове, бурно море и претоварване“, се посочва в изявление на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Точните обстоятелства около инцидента все още не са напълно изяснени, но предварителната информация показва, че на борда е имало близо 280 мъже, жени и деца. Плавателният съд е отплавал от Бангладеш на 4 април.

„Тази трагедия подчертава опустошителната човешка цена на продължителното разселване и липсата на трайни решения за рохингите“, отбелязва Международната организация по миграция.

Лодка с мигранти потъна близо до Измир, един човек е загинал, седем се издирват

Рохингите са бедно мюсюлманско малцинство, произхождащо от щата Ракхайн в Мианмар. Почти 1,3 милиона от тях са избягали като бежанци в съседен Бангладеш след брутална военна операция през 2017 г., белязана от масово насилие и палежи на домове. В десетилетията преди това те са били подложени на системна дискриминация и насилие. Бежанците, пътували с фаталната лодка, вероятно са напуснали района Кокс Базар в Бангладеш, където почти един милион от тях живеят в пренаселени лагери при тежки условия.

Хуманитарни организации предупреждават, че ситуацията се влошава за бежанците поради намаляваща помощ. Скорошен доклад на Международния спасителен комитет показва, че едва 2% от родителите рохинги имат надежда за бъдещето на децата си, в сравнение с 84% в приемащите общности. Много бежанци предприемат опасни морски пътувания към Малайзия, която се възприема като място с по-добри възможности за работа.