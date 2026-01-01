Бившият президент на Молдова Игор Додон поздрави лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за изборната победа.

"От сърце поздравявам лидера на партия "Прогресивна България" Румен Радев с убедителната победа на парламентарните избори в България.

Постигнатият резултат е свидетелство за широката подкрепа на населението към очертаните от него приоритети и курса към укрепване на държавността, социалната справедливост, националните интереси, възстановяване на диалога с Русия, както и към по-прагматичен и балансиран подход на Европейския съюз при вземането на решения. Тези приоритети са близки и до нас, социалистите.

Убеден съм, че укрепването на позициите на патриотичните сили ще допринесе за стабилността, развитието и защитата на интересите на гражданите на България", написа Додон във Facebook.

По данни на ЦИК към 10:00 днес при обработени 91,68% протоколи коалицията на бившия държавен глава на България е близо до бариерата от 50%, която би осигурила на формацията пълно мнозинство в следващия парламент.