Британският медиен холдинг Би Би си планира да намали разходите си с 10 процента през следващите три години, предадоха световните агенции.

Според британски медии съкращенията могат да възлязат на 600 милиона паунда (817 милиона долара) и да доведат и до съкращения на служители, както и до намаляване на част от програмите.

Затрудненията на Би Би Си се задълбочават и поради факта, че все по-малко хора избират да плащат годишната такса, задължителна за всяко британско домакинство, което гледа телевизионни канали на живо. Годишната такса, на която Би Би Си силно разчита, в момента възлиза на 174,50 британски лири. Общественият оператор е събрал 3,8 милиарда лири от над 23 милиона лицензи през 2024–2025 г., но 3,6 милиона домакинства са заявили, че не се нуждаят от лиценз, според скорошен доклад на парламентарна комисия. Повече от 1,1 милиарда лири приходи са били изгубени за същия период, като докладът отбелязва, че част от хората законно са отказали или са заобиколили плащането на таксата.

Би Би Си трябва също така да се справя с промените в начина на медийно потребление, като стрийминг платформите.

Последните съкращения на разходите в Би Би Си идват на фона на полемика, предизвикана от подвеждащ монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп, което принуди генералният директор на медията Тим Дейви да обяви, че ще напусне поста си на 2 април.

Тръмп заведе дело за клевета срещу Би Би Си и иска 10 милиарда долара обезщетение. Федерален съдия насрочи началото на процеса за февруари 2027 г.