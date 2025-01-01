Американската делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, ще се присъедини утре към индиректните преговори между Израел и "Хамас", съобщи египетският външен министър Бадър Абделати на съвместна пресконференция с германския си колега Йохан Вадефул, цитиран от Франс прес.

"Имахме дълга и пространна дискусия със Стив Уиткоф, който планира да посети Египет в близките часове", заяви той.

Абделати уточни, че обсъжданията са фокусирани върху "значението на резолюция на Съвета за сигурност на ООН за приемането на плана на (американския президент Доналд) Тръмп", както и за "разполагането на международни сили, които да гарантират защитата на палестинците и сигурността на Израел".