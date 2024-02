Руският опозиционен лидер. Той е починал в затворът ИК-3, известен и под името „Полярен вълк“, където излежаваше присъдата си, съобщиха от затворническата служба на Русия.Смъртта му е изненадваща, тъй като Навални, когато е говорил по видеовръзка пред съда в четвъртък, 15 февруари, информираха държавните медии.



Съпругата на Навални с първи емоционални думи за смъртта му

"Алексей Навални не се оплака от здравето си и "говори активно, представяйки аргументи в защита на позицията си", каза областен съд от град Владимир, източно от Москва, предаде АФП



47-годишният бивш адвокат, който стана известен с твърденията си за огромна корупция в Русия, се намираше в затвор на около 60 км северно от Полярния кръг.





По данни на руската(ФСИН) Алексей Навални е починал днес след"На 16 февруари 2024 г. в поправителната колония № 3 осъденият Навални А. А. сеи почти веднага изгубил съзнание. Веднага са пристигнали медицински работници от институцията и е бил извикан екип за спешна медицинска помощ", се казва в съобщение на сайта на ФСИН.Според същия източникна този етап не е установена."Всички необходими реанимационни мерки бяха проведени, но не дадоха положителен резултат. Лекарите от спешна помощ констатираха смъртта на осъдения. Причините за смъртта се установяват", съобщиха още от ФСИН.

Алексей Навални получи през август миналата година тежка присъда: 19 години затвор за "екстремизъм", която изтърпяваше в един от затворите с най-строг режим в Русия. Тозиизглеждаше отслабнал и състарен по време на своите видеоконферентни включвания при последните съдебни изслушвания, в които участваше, припомня "Франс прес".

През 2020 г. опозиционерътс нервнопаралитичното веществопо време на предизборна обиколка в Сибир - нещо, за което той и поддръжниците му обвиниха Кремъл. Прехвърлен за лечение в Германия в състояние на кома, след възстановяването сии веднага беше арестуван.Отравянето, гладната стачка и многократният престой в изолатора се отразиха на здравето на Навални, допълва АФП."Аз имам своята страна и своите убеждения. И не искам да се откажа от страната си или от убежденията си", казваше приживе Навални. "Не мога да предам нито първото, нито второто. Ако убежденията ти струват нещо, трябва да си готов да ги отстояваш. И ако е необходимо, да направиш жертви."

Navalny's father confirmed the death of his son, Russian media report.



Yulia Navalnaya, Aleksey Navalny's wife, spoke during the Munich Security Conference:



"I want to call on the entire international community, everyone in this room, people around the world, to unite… https://t.co/ULLF4pJP05 pic.twitter.com/sr9HwlT8SJ