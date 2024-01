Alexei Navalny jokes in first appearance from new prison https://t.co/UwZsqGD17a — BBC News (World) (@BBCWorld) January 10, 2024

Known as Russia's 'Polar Wolf' prison, this is the new home of jailed opposition politician Alexei Navalny. The complex in the town of Kharp, north of the Arctic Circle and about 1,200 miles from Moscow, is considered one of Russia's toughest prisons

чрезот арктическата наказателна колония „, където излежава, предаде Асошиейтед прес.Руският опозиционен лидерслед прехвърлянето му в отдалечения затвор, който се намира зад Полярния кръг.Руски новинарски издания пуснаха изображения на Навални,в предаване на живо по телевизията от наказателната колония със „специален режим“ в селището Харп, в Ямало-Ненецкия автономен окръг, който е на около 1900 километра североизточно от Москва.По време на съдебното заседаниеи се поинтересуваВидеото беше излъчено в отдалечена на стотици километри съдебна зала в град, във Владимирска област в, на около 240 километра източно от Москва, близо до Наказателна колония № 6, където Навални беше затворен до миналия месец. Заседанието беше за едно от многото съдебни дела, които Навални заведе срещу наказателната колония, а това конкретно оспорва един от престоите му в карцер.Във видеозаписи и медийни репортажи от заседанието 47-годишниятза това колко са му липсвали служителите в стария му затвор и служителите на съда в Ковров и се пошегува със суровия затвор в Далечния север на Русия.– и това се отнася за вас, уважаеми обвиняеми –“, каза Навални.– и не знам в кой съд да заведа дело във връзка с него –, добави той с усмивка.в наказателната колония със "специален режим" в Харп – най-високото ниво на сигурност в затворите в Русия. Опозиционерът е най-върлият политически враг на президента Владимир Путин и излежава присъда по обвинения в екстремизъм.Навални прекарав затворническа колония №6 преди да бъде преместен. Многократно е бил поставян в маломерен карцер заради предполагаеми дребни нарушения, като например, че е закопчал неправилно затворническата си униформа., отказаха му, която беше поръчал и платил в допълнение към, и не позволиха посещения на роднини, твърди Навални в съдебните си дела, свързани с отношението към него.В днешното дело. Съдията се произнесе срещу него и застана на страната на затворническите служители – точно както в други подобни дела, които осъденият опозиционер заведе.Руският независим новинарски сайт "Медиазона" съобщи, че съдът е пуснал видеозапис от инцидент от миналата година, в койтокойто му отнел писалката. След това служителят обвини Навални, че го е обидил, и политикът беше вкаран в карцер за 12 дни.Днес, като го нарича с, но въпреки това заявил, че му е било позволено да има писалка и не е трябвало да бъде наказван от служители на затвора.Навални също така попитал представителите на колонията дали са отпразнували преместването му с" и накарал съдията да се засмее, съобщава „Медиазона“.когато се завърна в Москва, след като се възстанови в Германия от отравяне с нервнопаралитично вещество, за което обвини Кремъл. Преди да бъде арестуван, той водеше кампания срещу корупцията, организира големи антикремълски протести и се кандидатира за държавна длъжност.Оттогаваносрещу него като политически мотивирани.Вчера Навални съобщи в социалните медии от затвора в Харп, че надзиратели са го обвинили, че е отказал „да се представи по протокол“, и го наказали да излежи седем дни в карцер.каза Навални.