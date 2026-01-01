Актрисата Анила Биша, чието лице беше използвано за чатбот с изкуствен интелект, представян като „министър“ на име Диела, заяви, че е започнала съдебна битка, за да спре използването на образа си, и обвини властите в „експлоатация“.
Премиерът Еди Рама обяви през септември, че системата с изкуствен интелект ще поеме нов портфейл за обществените поръчки като министър, като по този начин ще намали корупцията.
Решението предизвика критики от опозицията и експерти, които поставиха под съмнение отчетността и прозрачността на системата.
Биша заяви, че не е давала съгласие самоличността ѝ да бъде използвана по този начин.
Тя посочи пред АФП, че по-рано тази седмица е подала жалба в административния съд с искане за спиране на използването на нейния образ.
„Това е експлоатация на моята идентичност и на личните ми данни“, заяви 57-годишната актриса.
По думите ѝ първоначално е подписала договор, който разрешава използването на нейния образ до края на 2025 г. за представяне на виртуален асистент в онлайн портал за държавни услуги.
Премиерът на Албания назначи министър, създаден с изкуствен интелект
След като правителството на Рама обяви, че Диела ще стане министър, видео с компютърно генерирана версия на актрисата се обърна към парламента. В клипа, създаден с помощта на изкуствен интелект, министърът се появява като жена, облечена в традиционна албанска носия, и заявява, че „не е тук, за да замени хората“.
Биша е установила също, че Националната агенция за информационно обслужване, разработила AI системата, е подала патент за нейния образ и глас, без да я уведоми - ход, който според нея е засегнал възможностите ѝ за работа.
След като се свързала с институциите с надежда да бъде намерено решение чрез преговори, тя не получила отговор и решила да потърси правата си по съдебен път.
Диела, чието име означава „слънце“ на албански, отговаря за всички решения, свързани с обществените поръчки - стъпка, за която Рама обеща, че ще направи процеса „свободен от корупция“.