Актрисата Анила Биша, чието лице беше използвано за чатбот с изкуствен интелект, представян като „министър“ на име Диела, заяви, че е започнала съдебна битка, за да спре използването на образа си, и обвини властите в „експлоатация“.

Премиерът Еди Рама обяви през септември, че системата с изкуствен интелект ще поеме нов портфейл за обществените поръчки като министър, като по този начин ще намали корупцията.

Решението предизвика критики от опозицията и експерти, които поставиха под съмнение отчетността и прозрачността на системата.

Биша заяви, че не е давала съгласие самоличността ѝ да бъде използвана по този начин.

🇦🇱🤖 Albania’s "AI Minister" Diella is being sued by actress Anila Bisha, whose face and voice are used for the AI avatar.



Bisha said she is seeking the suspension of the AI minister, saying her image was was licensed only for e-Albania services and is now being reused by the… https://t.co/jQaq7rvDMl pic.twitter.com/3G9neucIC3 — kos_data (@kos_data) February 12, 2026

Тя посочи пред АФП, че по-рано тази седмица е подала жалба в административния съд с искане за спиране на използването на нейния образ.

„Това е експлоатация на моята идентичност и на личните ми данни“, заяви 57-годишната актриса.

По думите ѝ първоначално е подписала договор, който разрешава използването на нейния образ до края на 2025 г. за представяне на виртуален асистент в онлайн портал за държавни услуги.

Премиерът на Албания назначи министър, създаден с изкуствен интелект

След като правителството на Рама обяви, че Диела ще стане министър, видео с компютърно генерирана версия на актрисата се обърна към парламента. В клипа, създаден с помощта на изкуствен интелект, министърът се появява като жена, облечена в традиционна албанска носия, и заявява, че „не е тук, за да замени хората“.

Биша е установила също, че Националната агенция за информационно обслужване, разработила AI системата, е подала патент за нейния образ и глас, без да я уведоми - ход, който според нея е засегнал възможностите ѝ за работа.

След като се свързала с институциите с надежда да бъде намерено решение чрез преговори, тя не получила отговор и решила да потърси правата си по съдебен път.

Диела, чието име означава „слънце“ на албански, отговаря за всички решения, свързани с обществените поръчки - стъпка, за която Рама обеща, че ще направи процеса „свободен от корупция“.