Албания стана първата държава в света с министър, създаден от изкуствен интелект, съобщи Politico. Името й е Диела, което на албански означава „слънчево сияние“, и тя ще бъде отговорна за всички обществени поръчки, заяви премиерът Еди Рама в четвъртък.

През лятото Рама сподели надеждите си, че един ден страната може да има дигитален министър, дори министър-председател, базиран на изкуствения интелект, но малцина вярваха, че този ден ще дойде толкова скоро.

На заседание на Социалистическата партия в Тирана в четвъртък, на което премиерът обяви кои министри ще бъдат освободени и кои ще останат за нов мандат, той представи и Диела.

Еди Рама представи министрите в новия си кабинет

„Диела е първият член, който не присъства физически, а е виртуално създаден чрез изкуствен интелект“, каза той пред партийните членове.

Рама заяви, че решенията за търгове ще бъдат предоставени на Диела, която ще е „слугата на обществените поръчки“. Той уточни, че процесът ще бъде постепенен, но Албания ще стане държава, в която обществените търгове са „100 процента некорумпируеми и в която всеки публичен фонд, преминал през търг, е 100 процента прозрачен“.

„Това не е научна фантастика, а дългът на Диела“, каза той.

Диела е позната на албанските граждани, тъй като захранва националната платформа e-Albania, която позволява на гражданите да ползват почти всички държавни услуги в електронна форма. Тя дори има аватар – появява се като млада жена, облечена в традиционна албанска носия.

Тя ще оценява търговете и ще има право да „назначава таланти от цял свят“, като същевременно премахва „страха от предразсъдъци и сковаността на администрацията“.

Албания отдавна води битка с корупцията, особено в държавната администрация и в сферата на обществените поръчки. Въпросът е многократно подчертаван от Европейския съюз в годишните му доклади за върховенството на закона.

Рама спечели исторически четвърти мандат през май 2025 г. с обещанието страната да се присъедини към Съюза до 2030 г.