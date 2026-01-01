Близо 30 вторични труса са били засечени в Гърция след силното земетресение, регистрирано вчера в Света гора, съобщават гръцките медии.

В 21:08 ч. снощи край Атон и Халкидическия полуостров беше регистрирано земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер. Земният трус е бил на дълбочина 5 км в Егейско море, на 22 км от град Неа Рода и на 110 км източно от Солун.

При земетресението, продължило няколко секунди, са нанесени щети на исторически сгради в Света гора, предаде кореспондентът на БТА Иван Лазаров. Няма пострадали.

В часовете след земетресението са засечени още 26 по-слаби вторични труса, съобщава електронното издание на в. „Та неа“, като уточнява, че най-силните са били с магнитуд 3,4 и 3,2 по Рихтер.