Най-малко 24 роднини на руския президент Владимир Путин са получили длъжности, свързани с държавната администрация, съобщи независимата руска разследваща медия Proyekt.

Според изданието това е рекорд по ниво на непотизъм в Русия от времето на императорската династия Романови преди повече от век.

Разследването посочва, че вече и третото поколение от семейството на Путин — децата на неговите племенници — са се присъединили към редиците на държавните структури, следвайки примера на самия президент и на второто поколение — неговите деца и племенници.

Сред роднините на Путин с постове, свързани с държавата, има членове на семейството на бившата му съпруга Людмила Путина, както и на трите му предполагаеми партньорки — Алина Кабаева, Светлана Кривоногих и Алиса Харчева. Държавни назначения имат и роднини на дъщерите му — Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

Според Proyekt членовете на семейството на Путин заемат позиции на различни нива — от министри и заместник-министри до ключови постове в най-големите държавни корпорации. Сред тях са енергийният гигант „Газпром“, хидроенергийният монополист „РусХидро“, държавната пропагандна платформа „Диалог“, контролираната от Кремъл банка „Сбербанк“ и държавните железници „РЖД“.

Разследващите журналисти подчертават, че мащабът на роднинските назначения показва безпрецедентна степен на концентрация на власт, влияние и ресурси в близкото семейно обкръжение на руския лидер.