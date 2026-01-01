Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков
Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков / БТА

Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент, са с № 21  в бюлетината.

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Президентски избори