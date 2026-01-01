Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов
Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов / БТА

Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент, са с № 20 в бюлетината.

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