Румяна Ченалова
Румяна Ченалова / БТА

Румяна Методиева Ченалова - кандидат за президент, и Георги Минчев Георгиев - кандидат за вицепрезидент, са с № 14  в бюлетината.

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Президентски избори