Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев
Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев / БТА

Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент, и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент, са с № 24 в бюлетината.

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