Нако Стефанов и Нина Ламбова
Нако Стефанов и Нина Ламбова

Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент, са с № 7 в бюлетината.

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Президентски избори