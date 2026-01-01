ЦИК избори
ЦИК избори / БТА

Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент, са с № 8 в бюлетината.

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Президентски избори