Мария Колева
Мария Колева / БТА

Мария Петрова Колева - кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент, са с №10 в бюлетината.

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Президентски избори