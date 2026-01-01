Лъчезар Аврамов
Лъчезар Аврамов / БТА

Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент, са с № 15  в бюлетината.

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