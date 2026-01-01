Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов
Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов / Facebook

Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент, и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент, са с № 16 в бюлетината.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Президентски избори