Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева
Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева / БТА

Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент, са с № 19 в бюлетината.

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