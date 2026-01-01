Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков
Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков

Иванка Великова Цветанова-Петкова - кандидат за президент, и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент, са № 3 в бюлетината.

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Президентски избори