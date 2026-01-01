Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова
Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова / БТА

Иван Маркос Христанов - кандидат за президент, и Стоянка Гинева Черкезова - кандидат за вицепрезидент, са с № 18 в бюлетината.

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