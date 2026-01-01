Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев
Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев / БТА

Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент, и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент, са с № 9 в бюлетината.

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