Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев
Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев / БГНЕС

Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент, и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент, са с № 25  в бюлетината.

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