Борис Анзов и Бранимир Мичев
Борис Анзов и Бранимир Мичев / Личен архив, БТА

Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент, са с № 13 в бюлетината.

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