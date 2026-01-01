Боян Боянов Станков - Расате и Йордан Стоянов Манасиев
Боян Боянов Станков - Расате и Йордан Стоянов Манасиев / БТА

Боян Боянов Станков-Расате - кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент, са с № 26  в бюлетината.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Президентски избори