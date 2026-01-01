Александър Томов и Александър Гарибов
Александър Томов и Александър Гарибов / БТА/Личен архив

Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Александър Гарибов - кандидат за вицепрезидент, са с № 12  в бюлетината.

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Президентски избори