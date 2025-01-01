"Само докато не си обвързан с нищо, пред теб е открит целият свят"

"Само когато се отдалечиш от планината, можеш да видиш истинския ѝ облик“

Това са цитати приказки на световноизвестния детски писател Ханс Кристиан Андерсен. През изминалата седмица се навършиха 150 години от неговата смърт.

Сътворил 156 приказки, 14 романа и разказа, около 50 драми и над 1000 стихотворения, той е един от най-обичаните автори в света век и половина след смъртта си. Има и много документални и публицистични творби, за които широката общественост понастоящем знае малко.

Литературният дебют на писателя е през 1829 г. Андерсен започва да пише донеслите му световна слава приказки в средата на 30-те години на 19-и век. Самият той не им отдава голямо значение в стремежа си да се прослави като романист и драматург.

Getty Images

Произведения на Ханс Кристиан Андерсен са преведени на 125 езика, включително и на български. Негови текстове вдъхновяват множество пиеси, балети, игрални и анимационни филми.

Сред много обичаните му приказки са „Малката Русалка“, „Грозното патенце“, „Новите дрехи на царя“, „Принцесата върху граховото зърно“, „Храбрият оловен войник“, „Малката Кибритопродавачка“, „Дивите Лебеди“, „Палечка“, „Цветята на малката Ида“, „Свинарят“ и др.

Getty Images

Именно те ни завещават и следните цитати:

"Не е беда да се появиш на света в патешко гнездо, ако си се излюпил от лебедово яйце."

„Наслаждавай се на живота. Имаш достатъчно време да бъдеш мъртъв.”

„Животът сам по себе си е най-прекрасната приказка.“

„Само да живееш не е достатъчно. Трябва да имаш слънчева светлина, свобода и малко цветя.”

„Русалката няма сълзи и затова страда много повече.“