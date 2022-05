Международен фестивал за късометражно кино, който ще се проведе в Перник, е със също толкова интересна музикална програма, колкото и филмова. Български и балкански изпълнители от Сърбия, Македония и Гърция ще дадат тон за настроение в Двореца на културата.Началото на музикалната програма започва още на 31 май с. Той съчетава оригинални записи с електронна музика, хип-хоп, джаз и други музикални жанрове. Определя стила си като „балкански психеделик”, но критиците го смятат за част от „балканската бийт вълна”.Altais започва DJ вълната на 1 май. Неговите сетове изследват полето на експеримента, границите на въображението на слушателя и физическата издръжливост на танцьора.На 2 юни зад пулта застава STELAR COMPANION - половинката от актуалното женско дуо BIKINI от Белград, Сърбия.Нашумялата изпълнителка от родната сценаще бъде част от фестивала на 3 юни. Там ще може да чуете най-новото й парче „Момент“.

IN THE PALACE