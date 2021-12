Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e посветен на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства. Фестивалът е единствен по рода си в България и е един от най-старите късофилмови форуми на Балканите.



IN THE PALACE е единственият фестивал в страната, сертифициран да предлага професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар. Фестивалът също е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските награди Оскар.



IN THE PALACE има свой нов дом и това е Дворецът на културата в гр. Перник. След проведени 18 издания във Велинград, Балчик, София и Варна, международният фестивал за късометражно кино ще се провежда в миньорския град. „Оглеждахме се за нещо смислено и ново, когато ни поканиха и предложиха да се преместим в Перник. Искрено се изненадахме, че си имат Дворец и ни стана интересно - какво по-хубаво от това „В ДВОРЕЦА“ да се провежда отново в дворец и то именно там. Благодарим на общината, които застават зад нас и съм сигурен, че заедно ще можем да развием индустрията, а жителите и гостите на града ще имат възможността да се докоснат до най-доброто от света на късия жанр“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.



„Следваме нашата стратегия за развитие на културата в града. Щастливи сме, че от международния фестивал за късометражно кино приеха поканата ни да се преместят в Перник. Подобни инициативи са от стратегическо значение, все пак това е единственият фестивал в страната, който е квалифициран да изпраща професионални и студентски късометражни филми за разглеждане от Академията за наградите Оскар“, споделя Станислав Владимиров, кмет на гр. Перник.



19-о издание на IN THE PALACE се провежда в периода 02 - 09.2022 г. в Двореца на културата в гр. Перник. Програмата на фестивала включва:



· 6 конкурсни програми за български и международни професионални и студентски филми в 4 поджанра - игрален, документален, анимационанен и експериментален;



· ON FOCUS програми (специално курирани тематични филмови програми), вкл. номинирани и наградени с Оскар и Европейски филмови награди късометражни филми, ново българско късометражно кино и пр.;



· Q & A сесии - отворени панели за среща на авторите с международни и местни публика, критика и журналисти;



· FILMER FORGE - платформа за професионално развитие, насочена към филмовата индустрия. Включва интензивна серия от обучителни модули, водени от утвръдени професионалисти; Пазар на късофилмовата индустрия; международна научна конференция за изследване на жанра късометражно кино; питчинг трейнинг и сесия за представяне на филмови проекти и подпомагане производството на нови филми;



· Филмови и интердисциплинарни събития и инициативи за широката публика.



За Фестивала



Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да предлага професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар: това са победителите в категориите за най-добър игрален филм и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а заедно с това и победителят в категорията най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари.



Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE се подкрепя от Национален фонд „Култура“, ИА Национален филмов център, фондация „Лъчезар Цоцорков“, община Перник и с медийната подкрепа на NOVA.