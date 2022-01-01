Бившият футболист на Лудогорец Джоди Лукоки изненадващо почина на 29-годишна възраст. Новината беше обявена от световните медии, но за момента няма информация за причината за смъртта му, съобщи Gong.bg.
Новината бе обявена и от един от бившите клубове на фланговия футболист - Цволе. Именно от нидерландския клуб Лукоки бе привлечен в Разград.
Освен за Цволе и Лудогорец, роденият в Киншаса футболист е преминал още през Аякс, чийто юноша е, Камбуур и Малатияспор.
Новината бе обявена и от един от бившите клубове на фланговия футболист - Цволе. Именно от нидерландския клуб Лукоки бе привлечен в Разград.
Jody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen meerdere bronnen dicht rondom de speler.https://t.co/czbyC4irTa— De Telegraaf (@telegraaf) May 9, 2022
Освен за Цволе и Лудогорец, роденият в Киншаса футболист е преминал още през Аякс, чийто юноша е, Камбуур и Малатияспор.