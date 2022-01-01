Джоди Лукоки
Джоди Лукоки / Getty Images
Бившият футболист на Лудогорец Джоди Лукоки изненадващо почина на 29-годишна възраст. Новината беше обявена от световните медии, но за момента няма информация за причината за смъртта му, съобщи Gong.bg

Новината бе обявена и от един от бившите клубове на фланговия футболист - Цволе. Именно от нидерландския клуб Лукоки бе привлечен в Разград. 
Освен за Цволе и Лудогорец, роденият в Киншаса футболист е преминал още през Аякс, чийто юноша е, Камбуур и Малатияспор. 
 

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