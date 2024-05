Google News Showcase

, както и други проблеми, свързани с метаболизма, водят до загуба на почти 50% повече години от живота поради болести или преждевременна смърт, отколкото през 2000 г., показва мащабно международно проучване, цитирано от Ройтерс.В изследването „Глобална тежест на болестите, нараняванията и рисковите фактори 2021“ (Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2021) са използвани данни от 204 държави. По този начин учените определят водещите причини за болести и ранна смърт в световен мащаб.Данните показват промяна в глобалните здравни предизвикателства със застаряването на населението и промяната на начина на живот. Освен това замърсяването на въздуха е един от най-големите рискови фактори както за 2000 г., така и за 2021 г.Резултатите от проучването в различните части на света не са еднакви. Например в Африка на юг от Сахара недохранването остава основен рисков фактор.на хората на възраст между 15 и 49 години в световен мащаб все повече се дължи на високия индекс на телесна маса и високата кръвна захар. Това предразполага за развитието на диабет, сочи проучването.„Бъдещите тенденции може да са доста по-различни от тези в миналото поради фактори като изменението на климата, нарастващото затлъстяване и различните видове зависимост“, каза Лиан Онг от университета във Вашингтон, водещият автор на изследването.В съпътстващо проучване на екипа на Global Burden of Diseases се прогнозира, че очакваната продължителност на живота ще се увеличи с 4,5 години до 2050 г. - от 73,6 години на 78,1 години.Най-голямото увеличение е в страните, където съществуващите очаквания са по-ниски. Това означава, чезапочва да става една и съща в целия свят.Въпреки че хората ще живеят по-дълго, те вероятно ще прекарат повече години в лошо здраве.Изследването е публикувано в научното списание „Лансет“ (The Lancet).