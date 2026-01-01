Турският актьор Къванч Татлъту, популярен и у нас с ролите си в много хитови турски сериали, е закрил профилите си в социалните мрежи Екс и Инстаграм, където е имал милиони последователи. Актьорът разкри, че няма специална причина за решението му, а свободното време сега прекарва в четене на книги, пише сайтът Хаберлер.
Профилите си, следвани от пет милиона души, актьорът е закрил през август. За причините зад решението си той разказа за първи път снощи на представянето на новия сериал с негово участие, чиято премиера предстои по Нетфликс, „Организирани работи: Съкровището на Крез“.
5 milyon takipçili hesaplarını bir çırpıda silmişti! Kıvanç Tatlıtuğ’dan sosyal medya itirafı https://t.co/t1OeVMeHox https://t.co/4JRDCF4yDQ— Takvim (@takvim) October 8, 2026
Актьорът изясни, че няма специална или драматична причина да се отдалечи от дигиталния свят.
„Просто ми омръзна, така ми се прииска и ги закрих. Тоест, не е необходимо да свързваме това с някаква драматична история“, каза той. „Вместо това отидох и си купих две дузини книги и четох много“, добави актьорът.
Kıvanç Tatlıtuğ: "Sosyal medya hesabımı canım sıkıldığı için kapattım. Onun yerine iki düzine kitap aldım. Bol bol kitap okuyorum." Adam hem yetenekli, hem yakışıklı, hem karizmatik (bu ikisi farklı şeyler), hem de hitabet konusunda çok iyi. Gerçek bir jön.— mertofluoglu (@mertofluoglu_) October 7, 2026
Къванч Татлъту нашумя още преди 20-ина години с ролята си в сериала "Гюмюш" ("Перла" според заглавието на български), който стана много популярен и в България. Впоследствие актьорът се превърна в любима звезда на милиони зрители на само в Турция, но и в балканските страни и арабския свят, въплъщавайки се в различни образи в сериали, като "Забраненият плод", "Езел", "Север Юг" и много други.