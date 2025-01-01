Служителите в Пражкия зоопарк, хранещи две бебета лешояди, използват кукла, която се поставя на ръка, и прилича на родителите на малките, предаде Ройтерс.

Гледачите се надяват, че по този начин пиленцата ще се научат да се идентифицират с други лешояди, а не с хора.

Служителите в зоопарка е трябвало да започнат да хранят на ръка лешоядчетата, когато родителите им са спрели да гнездят. След като са използвали този подход с други птици, те изработили кукла, която прилича на главата на възрастен лешояд.

"Ако отглеждаме птицата в пряк контакт с хора, тя ще се привърже към тях и тогава ще бъде трудно да се размножи този индивид в рамките на вида", казва Антонин Вайдъл, специалист по развъждане на птици в Пражкия зоопарк.

Привързаността към хората увеличава риска пиленцето да има затруднения в изграждането на връзка с партньор в зряла възраст, отбелязва Ройтерс.

Кукли са били използвани и преди с други пернати видове в зоопарка, включително малайска птица носорог и зелени свраки от Ява, като дизайнът им е отразявал отличителните им черти, като например голям цветен клюн.

Пражкият е един от трите европейски зоопарка, които развъждат птици от вида Малък жълтоглав лешояд.