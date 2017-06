След 25 години мълчание Роджър Уотърс издаде нов албум и взе на мушка Тръмп

В първия си студиен албум от 25 години насаме нарочил нов враг -, предаде Франс прес.Днес е премиерата на албума(Това ли е животът, който ние наистина искаме?) на 73-годишния Роджър Уотърс.Това е първият му студиен албум от 1992 г. насам и той ще бъде съпътстван и от турне в САЩ и Канада до края на октомври.Парчето The last refugee представя, а парчетообрисува едини пред екологичните катастрофи бог. В песента Picture that Роджър Уотърс говори за един безмозъчен лидер, визирайки Тръмп.

БГНЕС

Той изразява съжаление от онова, в което се е превърнала планетата ни след- конфликта, в който еОткакто напусна Пинк флойд музикантът продаде много албуми, но неговата слава се дължи на сценичните му изяви.Той държи рекорда зана солов изпълнител за световното си турне The wall live, продължило от 2010 до 2013 г.. Той го представя. А най-полемичните изявления на Тръмп се появяват върху екрани, преди на тях да се появи гневният призив