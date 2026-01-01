Експерт по дълголетие опроверга широко разпространен мит, свързан с неочаквано обикновена храна от ежедневието. Дан Бютнър, на 65 години, е прекарал години в изследване на начина на живот на столетниците, живеещи в т.нар. „Сини зони“, с цел да помогне на хората да живеят по-дълго. В социалните мрежи той нееднократно е признавал, че макар да циркулират безброй митове, една конкретна хранителна група несправедливо получава лоша репутация, тъй като пълната картина често се пренебрегва. Изненадващо за мнозина, това са въглехидратите — или т.нар. „карбове“, които според Дан по принцип са от съществено значение за дълголетието, съобщи Mirror.

„Не обвинявам американците, че са объркани относно въглехидратите, защото и желираните бонбони, и лещата са въглехидрати“, каза Дан в TikTok миналата година.

„Простите въглехидрати са най-лошите храни в нашата диета. Сложните въглехидрати са храните, които знаем, че са подхранвали местата, където хората живеят най-дълго — Сините зони. Така че, ако искате да живеете дълго, трябва да се придържате към диета, богата на въглехидрати.“ По-късно той добави: „И ще се видим, когато станете на 100“.

Основната разлика между простите и сложните въглехидрати се определя от молекулната структура на захарите, които съдържат. Сложните въглехидрати се състоят от дълги вериги и изследванията показват, че консумацията им може да помогне за намаляване на апетита към нездравословни закуски. От друга страна, простите въглехидрати обикновено се състоят само от една или две свързани молекули. Те се разграждат бързо и се използват като енергия, но могат да причинят рязко покачване на кръвната захар.

Европейският орган за безопасност на храните препоръчва хората по принцип да приемат около 260 грама въглехидрати дневно, но това количество може да варира в зависимост от възрастта, пола и нивото на физическа активност.

Съвети от Bupa UK допълват: „Стремете се нишестените храни — за предпочитане пълнозърнести нишестени въглехидрати — да съставляват около една трета от вашата диета. Включвайте храни като пълнозърнест хляб, пълнозърнеста паста или кафяв ориз във всяко хранене, както и плодове и зеленчуци. По принцип една порция въглехидрати за едно хранене трябва да бъде с размера на юмрука ви. Точното количество, от което се нуждаете, е индивидуално“.

Междувременно Американската кардиологична асоциация предупреждава: „Видът въглехидрати, които консумирате, може да повлияе на здравето ви. Храни с високо съдържание на прости въглехидрати (добавени захари), особено фруктоза, повишават нивата на триглицеридите, което може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания“.

В насоките се добавя: „Добавените захари осигуряват калории, но не съдържат витамини, минерали и фибри и могат да доведат до наддаване на тегло. Естествено срещащите се захари се съдържат в хранителни продукти с висока хранителна стойност, включително плодове и мляко“. Сред примерите за сложни въглехидрати са пълнозърнестият хляб, кафявият ориз, овесът, пълнозърнестите зърнени закуски и картофите с обелката. Примери за прости въглехидрати включват сладкиши, торти, бисквити и бяла паста или бял хляб.

В предишен TikTok Дан допълнително заяви: „Знаем без никакво съмнение, че хората, които живеят най-дълго и за които разполагаме с данни, са се хранели предимно със сложни въглехидрати. Но проблемът е, че поничките, тортите и бонбоните дават лошо име на въглехидратите“. След това той добави: „Нуждаете се от мазнини, нуждаете се и от протеини, но ако наистина искате да доживеете до 100 години, трябва да се храните основно със сложни въглехидрати“.