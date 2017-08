Принцеса Даяна – срамежливото момиче, което разтърси кралската мода (СНИМКИ)

11 February 1984: Princess Diana attends a performance by the London City Ballet, of which she was a patron, in Oslo during a solo trip to Norway. Soon afterwards, the palace announced that Diana was expecting her second child ■ 11 فبراير 1984: اﻷميرة ديانا تحضر عرضا مسرحيا لفرقة سيتي لندن لفنون الباليه، والتي كانت تتولى منصب الرئيسة الفخرية لها، في العاصمة النرويجية أوسلو. وقد بدت اﻷميرة الشابة متعبة خلال تلك الجولة الرسمية، وبعد عودتها مباشرة، أعلن القصر الملكي بأنها حامل بطفلها الثاني ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Aug 13, 2017 at 4:22am PDT