Ново японско проучване установи ясна връзка между по-високите нива на витамин С в кръвта и по-доброто мозъчно здраве при възрастни хора. Изследователи от Университета в Хиросаки взеха кръвни проби от 2 044 доброволци със средна възраст 69 години и сравниха нивата на витамин С с резултатите от мозъчни сканирания. Участниците с повече витамин С в кръвта имаха по-голям обем сиво мозъчно вещество и по-силна свързаност в мрежата на режима по подразбиране (DMN) - ключова мозъчна мрежа, свързана с паметта, вниманието и когнитивните функции.

Отслабването на DMN е свързвано с когнитивен упадък, болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и депресия. „Тази констатация поражда вълнуващата хипотеза, че диета, богата на витамин С, може да играе подкрепяща роля за поддържането на мозъчното здраве и смекчаването на свързания с възрастта когнитивен упадък при възрастните хора“, казва рентгенологът Томохиро Шинтаку. Това е първото проучване, демонстриращо връзката между плазмените нива на витамин С и свързаността на DMN, посочват авторите.

Проучването е моментно и не доказва, че витамин С пряко влияе върху мозъчните връзки. Изследователите са отчели фактори като възраст, пол и здравословни състояния, но подчертават необходимостта от надлъжни проучвания, проследяващи хора в продължение на години, както и от изследвания с по-разнообразни групи. Витамин С се съдържа не само в портокалите, но и в много други плодове и зеленчуци, а предишни проучвания го свързват с по-силна имунна система. Учените обаче предупреждават, че предположенията за защитната му роля за мозъка все още не са категорични.