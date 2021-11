Има филми и сериали, които запечатват в себе си. Някои от тях са напълно тривиални на пръв поглед – кварталното кафене, апартаментът на съседите, магазинът отсреща, но заживяват собствен живот и се превръщат в мечтана дестинация за феновете. Е, някои от тях са напълно постижима цел, защото съществуват и в реалния живот, пише каналът на Цветелинка Цветанова във vbox7. Ето едни от най-известните места от филми и сериали, които наистина можете да посетите:„Хубава жена“ е един от най-емблематичните филми на 90-те години на миналия век. В главните роли са. Любовта между двамата герои пламва в хотела Beverly Wilshire Hotel, като голяма част от действието във филма се развива именно в него. Днес, над 30 години след излизането на филма, хотелът все още еза снимки пред сградата. Най-запалените почитатели дори предпочитат да отседнат в самия хотел, макар и да не е никак евтино.Голяма част от снимките на поредицата за Хари Потър са в Англия и Шотландия. Glenfinnan Viaduct е всъщност мостът, по който влакът Jacobite Steam минава два пъти дневно и се намира в шотландските планини. Даваме ви десет точки за Грифиндор, ако сте сред късметлиите, които са виждали на живо това емблематично място!Това определено е мечтата на милиони фенове на сериала по цял свят. Сега е възможно да се включите в обиколка на Warner Bros Studio, където е сниман сериалът и да видите декорите на легендарното кафене. Студиото се намира в Калифорния, на 20 минути с кола от Лос Анджелис. Обиколката струва 69 долара и включва още интересни сетове на сериали като "Big Bang Theory" или оригиналния батмобил от "Батман".Една страхотна новина от последните дни за феновете на „Сексът и градът“. Airbnb и Warner Bros направиха мечтата на стотици фенове напълно реална. Те пресъздадохана нова локация в Ню Йорк, в който можете да отседнете срещу. E, офертата важи само за две вечери през ноември, в чест на излизането на продължението на сериала, но милиони фенове по целия свят се надяват апартаментът все пак да може да се посещава и в бъдеще.„Роки“ е велика поредица във филмовото изкуство. Първият филм е създаден през 1976г. по сценарий на Силвестър Сталоун, който изиграва и главната роля на боксьора. Именно на стълбите пред Philadelphia Museum of Art е заснета емблематичната сцена с музиката към нея "Gonna Fly Now" на Bill Conti. Нима не би било хубаво да пресъздадете кадър от толкова велик филм, посещавайки Philadelphia Museum of Art?