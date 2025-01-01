Декември е месецът на уют, празници и домашни вкусотии. Но студеното време понякога ни кара да мислим, че е трудно да намерим пресни плодове и зеленчуци. Истината е, че и през този месец можем да се наслаждаваме на разнообразие от вкусни и полезни продукти.



Плодове за зимата



► Цитрусови плодове – портокали, мандарини, лимони и грейпфрути са отличен източник на витамин C, който подсилва имунитета в студените дни.



► Ябълки – класика за зимата, богати на фибри и антиоксиданти. Могат да се консумират пресни, печени или в десерти.



► Круши – сладки и сочни, чудесни за салати или печени на фурна.



► Киви – малко, зелено и пълно с витамин C и калий, идеално за зимни смутита.



► Грозде – зимните сортове са налични и могат да се хапват като десерт или добавка към салати.



Зеленчуци за студените месеци



► Зеле и кейл – богати на витамини, антиоксиданти и фибри, идеални за супи, яхнии или салати.



► Моркови – сладки и хрупкави, чудесни за печене, супи или сурови салати.



► Тиква – не само за Хелоуин, тиквата е прекрасна и през декември – печена, на супа или пюре.



► Чушки и домати – макар и внесени, те са все още свежи и полезни, особено за приготвяне на сосове и задушени ястия.



► Карфиол и броколи – идеални за супи, на пара или печени на фурна, съхраняват хранителните си вещества и топлят през зимата.



Съвети за свежи продукти през декември



Избирайте сезонни и местни продукти, когато е възможно – те са по-свежи и по-вкусни. Комбинирайте плодове и зеленчуци в салати и ястия, за да получите пълен набор от витамини.



Съхранявайте кореноплодните зеленчуци на хладно и тъмно място, за да запазят свежестта си.



С тези плодове и зеленчуци можете да приготвяте разнообразни, здравословни и вкусни ястия, които ще топлят тялото и душата през студения декември. Освен това, свежите продукти ще ви помогнат да се предпазите от сезонни настинки и да поддържате имунната си система в добро състояние.